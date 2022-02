(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel futuro di Romeluc’è solo il. A riportarlo è il, che smentisce le voci di un possibile ritorno aldel belga. Il quotidiano inglese rivela come l’attaccante sia determinato a convincere al 100% il tecnico Thomase diventare un punto fermo nell’11 titolare dei blues.non sarebbe dunque pentito della scelta fatta in estate ed è pronto a dare tutto per il. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Chelsea, Daily Mirror: #Lukaku allontana l’#Inter e punta a conquistare la fiducia di Tuchel -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Daily

SPORTFACE.IT

... come quella dello scorso anno trae Manchester City , ci sarebbero ovviamente maggiori ... Graham Gilmore , inoltre, ha anche rilasciato alcune dichiarazioni al 'Telegraph': "Abbiamo una ......ilStar sottolinea poi che l'idea potrebbe essere presa in seria considerazione soprattutto se in finale dovessero arrivare due club inglesi tra i quattro approdati agli ottavi (, ...Nel futuro di Romelu Lukaku c'è solo il Chelsea. A riportarlo è il Daily Mirror, che smentisce le voci di un possibile ritorno all'Inter del belga.Christian Pulisic has spoken to ESPN as Chelsea prepare to face Liverpool in Sunday's Carabao Cup final at Wembley.