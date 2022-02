“Cambia tutto”. Don Matteo 13, colpo di scena: la decisione dei vertici Rai (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non arrivano notizie entusiasmanti per i telespettatori che stanno attendendo con ansia ‘Don Matteo 13’. Come sapete, in questa stagione Terence Hill avrà una presenza molto limitata, infatti sarà poi sostituito da Don Massimo, che sarà interpretato da Raoul Bova. E c’è molta curiosità per assistere a questo clamoroso e storico stravolgimento nella fiction Rai di enorme successo. Ma ora è uscita fuori una novità, che sicuramente non farà piacere alla maggioranza del pubblico che la leggerà. A proposito di ‘Don Matteo 13’, questa variazione con l’arrivo di Bova non aveva reso felici proprio tutti in un primo momento. Queste alcune reazioni: “Sarà l’ultima stagione per me, non lo vedrò più. Don Matteo è con Terence, altrimenti non è Don Matteo”, “Per me Don Matteo è Terence Hill, anche se ci sarà ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non arrivano notizie entusiasmanti per i telespettatori che stanno attendendo con ansia ‘Don13’. Come sapete, in questa stagione Terence Hill avrà una presenza molto limitata, infatti sarà poi sostituito da Don Massimo, che sarà interpretato da Raoul Bova. E c’è molta curiosità per assistere a questo clamoroso e storico stravolgimento nella fiction Rai di enorme successo. Ma ora è uscita fuori una novità, che sicuramente non farà piacere alla maggioranza del pubblico che la leggerà. A proposito di ‘Don13’, questa variazione con l’arrivo di Bova non aveva reso felici proprio tutti in un primo momento. Queste alcune reazioni: “Sarà l’ultima stagione per me, non lo vedrò più. Donè con Terence, altrimenti non è Don”, “Per me Donè Terence Hill, anche se ci sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Cambia tutto #bambiniperlapace: la campagna in aiuto dell'Ucraina (25/02/2022) Parole di speranza e di fiducia, nonostante tutto. La guerra è arrivata in Ucraina, nel cuore dell'... 'Una risposta univoca, in questo momento, non c'è, perché la situazione cambia di ora in ora. P er ...

Meteo, riecco le basse temperature nel weekend: ecco dove < div> Cambia tutto ancora una volta, un inverno davvero bizzarro. Negli ultimi giorni sono state registrate temperature calde, eccezionali per il periodo: climatologicamente la terza decade di febbraio è ...

Rc Auto, cambia tutto: ecco le novità. Cosa si "eredita"... ilGiornale.it Lega Serie A e associazioni pazienti scendono in campo per il diabete di tipo 1 Richiede attenzione costante, sforzo e impegno, perché le condizioni possono cambiare da un momento all’altro e le ... come si sta e a dosare l'insulina in base ai valori glicemici. Tutto ciò non ci ...

Due anticipi aprono la 10a di ritorno Sabato in campo Ravenna-Verona alle 18.00 e Modena-Cisterna alle 20.30. Tutte le altre sfide si giocano domenica 27 febbraio ...

