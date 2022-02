Basciano fa una confidenza ad Antonio su Nathaly:“In puntata mi sono trattenuto…” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessandro Basciano ha parlato con Antonio dopo la puntata. In qualche modo l’ex di Uomini e Donne si è voluto giustificare per non aver votato Nathaly. Il motivo? Ha voluto tutelarla per evitare che si alzasse un polverone Alessandro Basciano dopo la puntata di ieri, giovedì 24 febbraio, si è confidato con Antonio al quale ha rivelato le frasi che ha pronunciato la Caldonazzo che tanto hanno fatto discutere i vipponi in questi due giorni precedenti la diretta. Alessandro ha agito per tutelare Nathaly con la quale nella casa ha un bel rapporto, ma si è in qualche modo giustificato con Antonio per averlo votato durante le nomination. Ecco le sue parole: “Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessandroha parlato condopo la. In qualche modo l’ex di Uomini e Donne si è voluto giustificare per non aver votato. Il motivo? Ha voluto tutelarla per evitare che si alzasse un polverone Alessandrodopo ladi ieri, giovedì 24 febbraio, si è confidato conal quale ha rivelato le frasi che ha pronunciato la Caldonazzo che tanto hanno fatto discutere i vipponi in questi due giorni precedenti la diretta. Alessandro ha agito per tutelarecon la quale nella casa ha un bel rapporto, ma si è in qualche modo giustificato conper averlo votato durante le nomination. Ecco le sue parole: “Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i ...

