Alberto Matano rivela | “Ho un compagno e vorremmo sposarci”

"Modellare il programma su di me: ogni giorno va in onda una creatura che ho cresciuto con cura. Sento la responsabilità di un programma storico, di cui però ho modificato il racconto". Così Alberto Matano svela il segreto dietro il successo de La vita in diretta. Un successo che aumenta di giorno in giorno, e che lo ha reso uno dei conduttori più amati di casa Rai. Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista si è però concentrato anche sulla sua vita privata, di cui non aveva mai parlato apertamente. Nell'ottobre 2021, all'indomani della bocciatura del DDL Zan in Senato, l'ex mezzobusto del Tg1 aveva fatto coming out in diretta, durante il suo programma, confessando di essere stato vittima di omofobia. "Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l'ho protetta con determinazione. Ma davanti ...

