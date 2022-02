2019 PR2 e 2019 QR6 | Gli asteroidi gemelli più giovani del Sistema Solare

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ecco a voi la più giovane coppia didel: due neonati, in senso astronomico. Isi chiamanoPR2 eQR6. Secondo gli astrofisici che li hanno studiati si sono formati appena duecentosettanta anni fa. In pratica, l’altroieri, se ragioniamo in tempi spaziali! Due nuove neoformazioni spaziali:PR2 eQR6 (Pixabay) – curiosauro.itPR2 eQR6:Glisi sono probabilmente formati per la scissione di una cometa. Ma, a oggi, ci sono ancora tantissime incognite sulla loro ...

Agenzia ANSA

stata scoperta una coppia di asteroidi del Sistema Solare dall'età molto giovane: si tratterebbero di due corpi celesti di 270 anni, chiamatiQR6 , nati probabilmente da una scissione di una cometa. Lo studio che le ha analizzate è stato pubblicato sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society da un team ...Scoperta la più giovane coppia di asteroidi del Sistema solare: i due corpi 'fratelli', chiamatiQR6, si sarebbero formati appena 270 anni fa (un tempo brevissimo in termini astronomici) probabilmente per scissione di una cometa, anche se restano molte incognite sulla loro origine ...Sono stati scoperti i due più giovani asteroidi del Sistema solare, con un'età stimata di appena 270 anni. È un'inezia dal punto di vista astronomico, a maggior ragione se si considera che questi “sas ...Due asteroidi nel Sistema Solare diventano i più giovani, con soli 270 anni, tempo davvero breve per quanto riguarda la vita di questi corpi. Due asteroidi nel Sistema Solare diventano i più giovani, ...