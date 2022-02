Xavi | “Abbiamo dominato per 90? | il Napoli è una squadra da Champions e candidata a vincere lo Scudetto”

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Napoli-Barcellona, Xavi: “Azzurri da Scudetto, ma abbiamo dominato” #Napoli #CagliariNapoli #SerieA #UEL… - CalcioOggi : Barcellona, Xavi in conferenza: 'Napoli? Candidato allo scudetto e squadra da Champions, gran rivale ma abbiamo dom… - Spazio_Napoli : Xavi in conferenza: “Napoli da Champions ma abbiamo dominato” - 100x100Napoli : Xavi in conferenza: “Abbiamo dominato per novanta minuti” - er_pasca : RT @ShinjiVichingo: Xavi con la fiducia della società sta quantomeno creando un’identità di gioco. Noi neanche abbiamo dato tempo a quel po… -

Ultime Notizie dalla rete : Xavi Abbiamo

Nelle ultime settimanefatto un passo avanti e siamo migliorati in molti modi.ha le idee chiare su come giochiamo ma non possiamo cambiare da un giorno all'altro. Stiamo cambiando, ...... nel 2006 avrebbe messo in bacheca la Champions League e il resto è una storia chespera di ...poi il West Ham per l'Inghilterra e lo Spartak Mosca per la Russia, e ancora il Galatasaray a ...Una disfatta. Il Napoli è uscito dalla Europa League e non soltanto perché il Barcellona è di livello superiore. Non ha saputo giocarsela e non è stato in grado ...«Siamo sulla buona strada, stiamo migliorando nel gioco di squadra». Alla sua seconda panchina internazionale, Xavi si prende la qualificazione a Napoli. «Dobbiamo ...