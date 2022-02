Advertising

ricatti88 : RT @MilanNewsit: MN - Virdis su Giroud: 'Ci sta stupendo. Sa prendersi le responsabilità' - MilanNewsit : MN - Virdis su Giroud: 'Ci sta stupendo. Sa prendersi le responsabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Virdis Giroud

Milan News

Il rossonero agisce da trequartista dietro al veterano Olivier, mentre ai lati è affiancato ... 2 - 2, con le reti di Faccenda e Marulla per i rossoblù, e l'autogol di Mileti e il gol di...Il rossonero agisce da trequartista dietro al veterano Olivier, mentre ai lati è affiancato ... 2 - 2, con le reti di Faccenda e Marulla per i rossoblù, e l'autogol di Mileti e il gol di...Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ...Pietro Paolo Virdis, ex attaccante rossonero e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia di Milan-Udinese e con un occhio al ...