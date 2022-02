Uomini e Donne, anticipazioni 24 Febbraio 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della puntata di “Uomini e Donne” in onda su Canale 5 Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. Al centro dello studio, nella puntata odierna, si consumerà la rottura tra due protagonisti del Trono Over, Giuliana e Biagio. In particolare, sarà lei a porre fine alla frequentazione con Di Maro, in quanto dirà di non sentirsi abbastanza coinvolta emotivamente dal Cavaliere, nonchè che lui è un pò troppo passionale. Questa volta dunque, qualcuno dei più affezionati telespettatori di “Uomini e Donne” lo noterà, Biagio si trova dall’altra parte ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della puntata di “” in onda su Canale 5 Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento con “”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. Al centro dello studio, nella puntata odierna, si consumerà la rottura tra due protagonisti del Trono Over, Giuliana e Biagio. In particolare, sarà lei a porre fine alla frequentazione con Di Maro, in quanto dirà di non sentirsi abbastanza coinvolta emotivamente dal Cavaliere, nonchè che lui è un pò troppo passionale. Questa volta dunque, qualcuno dei più affezionati telespettatori di “” lo noterà, Biagio si trova dall’altra parte ...

Advertising

davidefaraone : Immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Una parola, #guerra, che non avremmo mai voluto più pronunciare. Un… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - Rvaticanaitalia : La pres. della Commissione Ue Von der Leyen: “I nostri pensieri rivolti all'#Ucraina e alle donne, uomini e bambini… - offthemagic : RT @amaricord: Svegliarsi con la notizia 'la guerra è iniziata', vedere i video dei bombardamenti, leggere dei primi civili colpiti. Tutto… - c4nyonlune : RT @amaricord: Svegliarsi con la notizia 'la guerra è iniziata', vedere i video dei bombardamenti, leggere dei primi civili colpiti. Tutto… -