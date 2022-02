Ucraina, Salvini: polemiche incredibili, è l'ora dell'unità nazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Ho visto dichiarazioni davvero piccole, da cortile, quando c'è una guerra, è incredibile che si riescano a inventare polemiche in una giornata tragica come quella di oggi. Conto che si sia tutti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Ho visto dichiarazioni davvero piccole, da cortile, quando c'è una guerra, è incredibile che si riescano a inventarein una giornata tragica come quella di oggi. Conto che si sia tutti ...

Advertising

eziomauro : Ucraina-Russia, quando Salvini lodava le mosse di Putin su Donbass e Crimea - ilpost : Precisazione: il post di Matteo Salvini su Putin che avevamo indicato come cancellato è stato ripristinato - brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - globalistIT : Guerra in #Ucraina, intervista alla senatrice di +Europa già ministra degli Esteri - angiistanca : oggi è l’anno zero di Putin? perché fino a oggi è stato un leader democratico magari? ma che caz E poi è un eserci… -