**Ucraina: Report Socialcom, il tema della guerra scuote la rete e fa dimenticare il Covid** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Per la prima volta da due anni il tema Covid viene superato da altre questioni. È quanto emerge da una ricerca condotta da Socialcom che, con l'ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni sul web tra il 15 e il 23 febbraio. Dalle prime ore del mattino di oggi, 24 febbraio, inoltre, si registra un vero e proprio picco delle conversazioni, segno che gli italiani stanno seguendo con apprensione l'evolvere della situazione. Più del 75% degli utenti in rete esprime il proprio timore attraverso un sentiment negativo (75,29%), cresciuto di oltre cinque punti nelle ultime ore e di quasi dieci nel mese di febbraio. Centrale la figura di Vladimir Putin, considerato dagli italiani l'attore 'protagonista' della vicenda ucraina, il leader in grado ...

