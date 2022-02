Ucraina | Metsola | “Russia? Sanzioni rapide e severe Il prezzo per infrangere accordi internazionali deve essere straordinario”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Per il Parlamento Europeo il punto delleè molto chiaro: devono. Niente è fuori dal tavolo. Ho trasmesso ai leader la posizione del Parlamento a questo riguardo”. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente del Parlamento europeo Roberta. “Ilda pagare per aver infranto gli– ha detto –”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

22.35: "bando della Russia da Swift" "Questa aggressione brutale della Russia all'mira a distruggere e dividere l'Ue, è basata su bugie, disinformazione ed è priva di fondamento". Lo ha ...Precedentemente, l'area vietata al sorvolo riguardava solo la regione orientale dell'anche ... Lo dice la presidente dell'Aula Roberta, in conferenza stampa a margine del Consiglio ...Nessun attacco in Europa di Putin rimarrà senza risposta. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo alla riunione del Consiglio europeo straordinario sulla crisi ...Bruxelles, 24 feb. (LaPresse) – “Questo è un giorno molto triste per l’Europa e un giorno cupo per la democrazia internazionale, il diritto e la pace”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo ...