Ucraina | la mappa dell’attacco russo Tutti i fronti dell’invasione e le città colpite

(Di giovedì 24 febbraio 2022) È stata un’invasione su larga scala. Lo scenario peggiore, quello che la diplomazia europea ha cercato di sventare fino alle prime ore della notte di oggi, 24 febbraio. Poi l’attacco è partito, Vladimir Putin l’ha annunciato con un discorso alla nazione e poco dopo sono cominciati i primi bombardamenti. Quelli che mancano al momento sono i numeri esatti: sia delle truppe coinvolte nel territorio che delle vittime. L’ultimo dato risale ai giorni scorsi, quando fonti della Nato parlavano di circa 200 mila soldati russi schierati ai confini con l’, fra postazioni in Russia e in Bielorussia. Gli attacchi sono arrivati dapossibili. Le prime truppe erano già entrate nel Donbass nei giorni scorsi, per una missione che era stata definitiva di peace keeping. Altre truppe sono arrivate dai confini con la Bielorussia. Il ...

L'ultimo dato risale ai giorni scorsi, quando fonti della Nato parlavano di circa 200 mila soldati russi schierati ai confini con l'Ucraina, fra postazioni in Russia e in Bielorussia. Gli attacchi ... Voci dal Donbass e da Kiev e il racconto in presa diretta di chi sta vivendo queste concitate ore di attacchi aerei su tutto il Paese. Sono stati presi di mira obiettivi militari. Ma nel Donbass il di ...