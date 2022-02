Traffico Roma del 24-02-2022 ore 17:30 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Cominciamo con la raccordo anulare abbiamo code nel quadrante Nord in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Flaminia in esterna tra sala e Flaminia permangono incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra il bivio con la Roma Firenze e l’uscita per la Roma L’Aquila nel quadrante sud è in carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina sino al bivio Roma Napoli Traffico congestionato sulla tangenziale ci sono cose a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Cairoli Campi Sportivi con te anche verso San Giovanni da Tor di Quinto lo svincolo Carioli Campi Sportivi si tratta soprattutto di Traffico diretto verso lo stadio Olimpico dopo le 18:45 in programma l’incontro di Europa League Lazio porto scattate Quindi tutte ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione Cominciamo con la raccordo anulare abbiamo code nel quadrante Nord in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Flaminia in esterna tra sala e Flaminia permangono incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra il bivio con laFirenze e l’uscita per laL’Aquila nel quadrante sud è in carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina sino al bivioNapolicongestionato sulla tangenziale ci sono cose a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Cairoli Campi Sportivi con te anche verso San Giovanni da Tor di Quinto lo svincolo Carioli Campi Sportivi si tratta soprattutto didiretto verso lo stadio Olimpico dopo le 18:45 in programma l’incontro di Europa League Lazio porto scattate Quindi tutte ...

