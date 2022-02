Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo 2022: finalmente si parte! Carabine e pistole tornano a sparare (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fuoco alle polveri: le linee di sparo del poligono de Il Cairo aprono le loro porte alla prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno. La ripartenza. Nell’impianto egiziano, dopo due anni di pochi eventi, e a singhiozzo, i migliori interpreti di pistola e carabina tornano quindi a farsi vedere sulla ribalta internazionale. Nuove regole e nuove abitudini da scoprire: inizia ufficialmente il viaggio verso le Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno il punto di arrivo di tre stagioni davvero intense. Chi farà capire da subito di essere pronto a fare più punti dei rivali, tanto nelle gare individuali quanto in quelle a squadre? La parola “al campo”. Tiro a segno, Coppa del Mondo Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fuoco alle polveri: le linee di sparo del poligono de Ilaprono le loro porte alla prima tappa delladeldi. La ripartenza. Nell’impianto egiziano, dopo due anni di pochi eventi, e a singhiozzo, i migliori interpreti di pistola e carabinaquindi a farsi vedere sulla ribalta internazionale. Nuove regole e nuove abitudini da scoprire: inizia ufficialmente il viaggio verso le Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno il punto di arrivo di tre stagioni davvero intense. Chi farà capire da subito di essere pronto a fare più punti dei rivali, tanto nelle gare individuali quanto in quelle a squadre? La parola “al campo”.delIl ...

