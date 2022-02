Sulla passerella di N°21 Alessandro dall' Acqua spoglia modelle e modelli di tutto ciò che è superfluo | con acconciature volutamente «anti glamour»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2022-2023 è entrata nel vivo e già regala ispirazioni (e suggestioni) per i mesi a venire. Non mancano le citazioni a ciò che la moda è da sempre e che da sempre racconta, come vistodi. Milano Fashion Week 2022, i beauty looke sfilate guarda le foto Leggi anche › Milano Fashion Week autunno-inverno 2022/23: da Fendi, chiome sleek e pelle al naturale Milano Fashion ...