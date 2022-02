Sopravvissuti la trama e il promo della fiction Rai con Lino Guanciale | quando in onda?

(Di giovedì 24 febbraio 2022)va inlaconsu Rai 1?, trailer, cast e dettaglidi Rai 1è laRai conin partenza il 28 marzo su Rai 1, un mystery drama in 12 episodi da 50 minuti quindi suddiviso in 6 serate, nato in seno a L’Alleanza l’accordo europeo tra i broadcaster Rai, France Televison e ZDF. La Rai è capofila di questa serie tv girata a Genova. La regiaè di Carmine Elia (Mare fuori, La porta rossa), la sceneggiatura è di Viola Rispoli, Massimo Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. L’appuntamento è ...

Advertising

AnnaMancini81 : Sopravvissuti serie tv Rai 1 – trama, cast, finale - tiziana_oggiano : RT @imironicc: Lino in Sopravvissuti mi fa crepare, però mi ispira moltissimo la serie, la trama mi convince! ???? - imironicc : Lino in Sopravvissuti mi fa crepare, però mi ispira moltissimo la serie, la trama mi convince! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvissuti trama

Marida Caterini

...di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa...50 - Movie Mag 03:15 - Anica - Appuntamento al cinema 03:20 - 2022: I05:00 - High ...In attesa della terza stagione de La porta rossa e di, Lino Guanciale si riconferma dunque come uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano. E, nei panni di Pietro, ci ...Intanto, sull’isola approdano altri sopravvissuti, ma non tutti si salveranno…. Sweetheart, cast. A interpretare il ruolo di Jennifer è l’attrice Kiersey Clemons, mentre Andrew Crawford recita nel ...LEGGI ANCHE–> Amore in altro mare: trama e cast del film. Intanto, sull’isola approdano altri sopravvissuti, ma non tutti si salveranno…. Sweetheart, cast. A interpretare il ruolo di Jennifer è ...