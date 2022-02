Putin attacca: è guerra in Ucraina. Zelensky: “Costringere la Russia alla pace”. Ci sono morti e feriti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni a Kiev, bombe e missili su altre città. Iniziata l’invasione di terra. Biden e Draghi: «Attacco ingiustificato». Novaja Gazeta: il discorso del presidente russo registrato già il 21 febbraio. Ue: sanzioni a settori strategici Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni a Kiev, bombe e missili su altre città. Iniziata l’invasione di terra. Biden e Draghi: «Attacco ingiustificato». Novaja Gazeta: il discorso del presidente russo registrato già il 21 febbraio. Ue: sanzioni a settori strategici

Advertising

LaStampa : Putin attacca: è guerra in Ucraina. Zelensky: “Costringere la Russia alla pace”. Biden e Draghi: “Attacco ingiustif… - LaStampa : Putin attacca: è guerra in Ucraina. Esplosioni a Kiev e in altre città. Biden: “Attacco ingiustificato” - sole24ore : Ucraina, i separatisti accusano Kiev: attacca Luhansk. Appello a Putin - borrillo62 : RT @lauranaka: 9/++++Fuga dalla borsa di #Mosca: indice Rts denominato in dollari crolla fino a -38%++++ - Principe_dUcria : RT @lauranaka: 9/++++Fuga dalla borsa di #Mosca: indice Rts denominato in dollari crolla fino a -38%++++ -