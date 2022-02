Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi ma prima era consenziente, dicono i giudici (Di giovedì 24 febbraio 2022) Niente ergastolo neanche questa volta per l’assassino della 18enne Pamela Mastropietro. Secondo rinvio a giudizio per il 33enne Innocent Oseghale. “Sono 4 anni che aspetto giustizia. Ammazzano, violentano e fanno a pezzi, ma lo Stato italiano non fa nulla” – queste le parole urlate tra le lacrime di Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro. La L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Niente ergastolo neanche questa volta per l’assassino della 18enne. Secondo rinvio a giudizio per il 33enne Innocent Oseghale. “Sono 4 anni che aspetto giustizia. Ammazzano, violentano e fanno a, ma lo Stato italiano non fa nulla” – queste le parole urlate tra le lacrime di Alessandra Verni, madre di. La L'articolo proviene da Leggilo.org.

