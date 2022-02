Operazione Dune | indagati davanti al gip

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono iniziati gli interrogatori di garanzia per alcuni deglinell’ambito dell’inchiesta ““. A comparireal giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota, sono stati Quirino Alessi, Gianni Giuseppe Polidoro, Alessandro Rossi, Stefano Malinconico ed Edoardo Piovesana. Ad assisterli, gli avvocati Guido Calisi, Amleto Coronella, Alessandro Mariani, Armandina Alessi. Molti deglihanno risposto alle domande che sono state poste loro dal gip e dai pubblici ministeri Sgarrella e Giammaria. Per diverse posizioni, i difensori hanno richiesto la revoca della misura cautelare. Il gip, al termine degli interrogatori, si è quindi riservato. Per quanto riguarda le posizioni degli altri undicisottoposti a misure, gli interrogatori di garanzia proseguiranno in questi ...

Via agli interrogatori di garanzia per il caso '' a Sabaudia, le mani della 'ndrangheta sulla ... Ora l'antimafia vede coinvolti anche le amministrazioni di Anzio e Nettuno , poi Sabaudia ...... o lafossili di San Basilio e Grillara, ad Ariano nel Polesine. A BADIA POLESINE PER LA ...avviata nel 2008, decisamente meritevole. DOVE MANGIARE A ROVIGO E DINTORNI L'indirizzo di ...Sono iniziati gli interrogatori di garanzia per alcuni degli indagati nell’ambito dell’inchiesta “Dune“. A comparire davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota, sono stati Quirin ...SABAUDIA – Hanno respinto i circostanziati addebiti avanzati dalla Procura di Latina le prime cinque persone comparse davanti il Gip del Tribunale di Giorgia Castriota per l’interrogatorio di garanzia ...