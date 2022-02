Advertising

sportli26181512 : Newcastle, un centrocampista nel mirino del West Bromwich: West Bromwich ha preso di mira il centrocampista inglese… - Spikol88 : @NandoPiscopo1 @antigiannino96 Be se fosse il centrocampista più forte del mondo direi che non saremmo neanche in c… - sportli26181512 : Newcastle: pronti due importanti rinnovi: Il centrocampista inglese Jonjo Shelvey ed il difensore svizzero Fabian S… - zazoomblog : Newcastle super offerta per un centrocampista del Crystal Palace - #Newcastle #super #offerta -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle centrocampista

Calciomercato.com

Commenta per primo Il West Bromwich Albion ha messo gli occhi suldel24enne Sean Longstaff. L'inglese potrebbe arrivare a parametro zero in quanto è in scadenza di contratto. Lo riporta Football League World.Commenta per primo Georginio Wijnaldum potrebbe lasciare il Paris St - Germain dopo una sola stagione e le pretendenti alolandese non mancano. Atletico Madrid,, West Ham e Aston Villa sono, infatti, interessate al 31enne ex Liverpool. Lo riporta Fichajes.Il Milan per il centrocampo del futuro ha diversi profili in mente, ma, negli ultimi giorni, sta prendendo piede una pista che porta al Valencia. Il nome nuovo è quello di Carlos Soler, centrocampista ...West Bromwich ha preso di mira il centrocampista inglese di 24 anni Sean Longstaff, che ha giocato sotto la guida del manager dei Baggies, Steve Bruce, al Newcastle ...