' L' Uefa boccia il Var di Villarreal - Juve | possibile sospensione in vista'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L'andata dell'ottavo di finale di Champions League trantus si è concluso con un 1 - 1 che lascia inalterate per entrambe le chances di qualificazione ai quarti. Il risultato finale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uefa boccia

Corriere dello Sport

L'andata dell'ottavo di finale di Champions League tra Villarreal e Juventus si è concluso con un 1 - 1 che lascia inalterate per entrambe le chances di qualificazione ai quarti. Il risultato finale ...Shomurodov , però, in un'intervista allasi è detto contento del lavoro svolto con Mourinho pur definendolo molto impegnativo. Raggiunto dal Messaggero, Perticone ha chiuso il botta e risposta ...Secondo 'El Mundo Deportivo' la Uefa potrebbe fermare Bastian Dankert, impegnato al Var nel match dell'andata degli ottavi di Champions e "colpevole" di non aver richiamato l'arbitro centrale Siebert ...