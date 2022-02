L'Ucraina rompe le relazioni diplomatiche con la Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) . Lo ha annunciato il presidente Zelensky. . 24 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) . Lo ha annunciato il presidente Zelensky. . 24 febbraio 2022

Advertising

rtl1025 : ?? L'#Ucraina rompe le relazioni diplomatiche con la #Russia. Lo ha annunciato il presidente #Zelensky #RussiaUkraineConflict - BagsLab : RT @OrtigiaP: #Trump ora rompe il silenzio:'Vi dico perché Putin è un genio' 'Se la crisi fosse stata gestita correttamente, non c'era ass… - paoliblu : RT @OrtigiaP: #Trump ora rompe il silenzio:'Vi dico perché Putin è un genio' 'Se la crisi fosse stata gestita correttamente, non c'era ass… - ArcGuid : Imperia okay il torrente è giusto/Rivieracqua, si rompe la condotta del Roja 1/#Ucraina, iniziata l’invasione russa… - gabryleeloo : RT @OrtigiaP: #Trump ora rompe il silenzio:'Vi dico perché Putin è un genio' 'Se la crisi fosse stata gestita correttamente, non c'era ass… -