LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: guida la canadese Gagnon, 2° piazza per Brignone (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Grande seconda metà di pista per l’azzurra originaria di Morbegno: piazza d’onore provvisoria alle spalle della sola Mowinckel (+0”66). 11.00 Gisin non forza: decima piazza a +2”49 per la rossocrociata. +0”67 al secondo intermedio per Curtoni. 10.59 Quarta posizione per l’argento olimpico del superG Mirjam Puchner, l’austriaca accusa +1”14. Dopo Michelle Gisin vedremo in pista Elena Curtoni. 10.57 Vola la norvegese Ragnhild Mowinckel! Sfiora il secondo di vantaggio e poi alza il piede nel finale: miglior crono in 1’33”01, Gagnon seconda a +0”77. 10.55 Più che buoni i segmenti di Weidle che chiude terza a +0”47. 10.53 L’austriaca è quinta a +1”44. Sono scese dieci atlete, la prossima è la tedesca Kira Weidle. 10.51 Ottava a +2”72 l’elvetica Jasmine Flury. ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Grande seconda metà di pista per l’azzurra originaria di Morbegno:d’onore provvisoria alle spalle della sola Mowinckel (+0”66). 11.00 Gisin non forza: decimaa +2”49 per la rossocrociata. +0”67 al secondo intermedio per Curtoni. 10.59 Quarta posizione per l’argento olimpico del superG Mirjam Puchner, l’austriaca accusa +1”14. Dopo Michelle Gisin vedremo in pista Elena Curtoni. 10.57 Vola la norvegese Ragnhild Mowinckel! Sfiora il secondo di vantaggio e poi alza il piede nel finale: miglior crono in 1’33”01,seconda a +0”77. 10.55 Più che buoni i segmenti di Weidle che chiude terza a +0”47. 10.53 L’austriaca è quinta a +1”44. Sono scese dieci atlete, la prossima è la tedesca Kira Weidle. 10.51 Ottava a +2”72 l’elvetica Jasmine Flury. ...

