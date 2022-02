LIVE – F1 Test Barcellona 2022 | seconda giornata in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Semaforo verde in pit-lane, finalmente riparte la Formula 1. Alle ore 14:00 di giovedì 24 febbraio prenderà il via lasessione dideipre-stagionali in vista del Mondiale. Al Circuit de Catalunya di, continua il lavoro di team e piloti sulle monoposto in unadi profondo studio e analisi sui riscontri cronometrici e sulla telemetria. Sportface seguirà la sessione pomeridiana del day-2 deidiinattraverso iluale con aggiornamenti in tempo reale. Appuntamento dalle ore 14:00 alle ore 18:00 con la sessione pomeridiana. Segui ildel day-2 deiAGGIORNA LA ...