LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: bandiera rossa, Mazepin fermo in pista (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INTERVISTA A MARA SANGIORGIO: “RED BULL LASCIA A BOCCA APERTA, MA IN FERRARI SI SENTONO SICURI” RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.28 Attendiamo notizie su quanto accaduto a Mazepin con il suo fuoripista per capire tra quanto si potrà ripartire 15.25 bandiera rossa! La sessione è interrotta per la Haas di Nikita Mazepin, fermo nel secondo settore della pista. 15.22 Alpine in azione con Ocon: Back for more #F1Testing pic.twitter.com/7P8uM8bBAH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 24, 2022 15.18 Lavoro specifico per Mercedes. La squadra di Stoccarda sta effettuando un programma diverso rispetto a questa mattina quando in ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINTERVISTA A MARA SANGIORGIO: “RED BULL LASCIA A BOCCA APERTA, MA IN FERRARI SI SENTONO SICURI” RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.28 Attendiamo notizie su quanto accaduto acon il suo fuoriper capire tra quanto si potrà ripartire 15.25! La sessione è interrotta per la Haas di Nikitanel secondo settore della. 15.22 Alpine in azione con Ocon: Back for more #F1ing pic.twitter.com/7P8uM8bBAH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 24,15.18 Lavoro specifico per Mercedes. La squadra di Stoccarda sta effettuando un programma diverso rispetto a questa mattina quando in ...

SkySportF1 : ?? PRIMA BANDIERA ROSSA DEL 2022 ? COINVOLTA LA RED BULL DI PEREZ IL LIVE ? - Ruda97_Official : ??BANDIERA ROSSA Nikita Mazepin si è fermato in pista con la sua Haas ?? TEST LIVE - infoitsport : F1 F1 Test Barcellona – Giorno 2 pomeriggio live: scatta il semaforo verde in fondo alla pit lane - Ruda97_Official : AGGIORNAMENTO TEMPI (piloti scesi in pista nel pomeriggio) 5) Latifi - 1:21.894 11) Ocon - 1:23.280 12) Leclerc - 1… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #F1Testing, ore 14.00 si riparte! Seguite con noi la cronaca live -