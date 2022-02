Lazio-Porto 2-2, Luis Alberto: “Meritavamo di più” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Avremmo meritato molto di più, sia qui che in Portogallo. Ma abbiamo sbagliato tante occasioni, sono arrabbiato con me stesso per i tanti gol sbagliati, c’era tanta voglia di andare avanti. Quando giochiamo così, possiamo giocarcela contro qualsiasi squadra”. Queste le parole di Luis Alberto dopo il pareggio 2-2 contro il Porto che condanna la Lazio all’eliminazione dall’Europa League. Non bastano le reti di Immobile e Cataldi, dopo il 2-1 dell’andata dei Portoghesi: “Fosse arrivato prima il gol del pareggio, avremmo giocato i supplementari – dice il centrocampista a Sky – Pedro oggi ha giocato al 50%, in campionato ritroveremo Zaccagni. Guardiamo avanti e sono sicuro che possiamo credere al quarto posto”. E sul futuro: “Sono sereno e tranquillo qui, questa squadra è come una ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Avremmo meritato molto di più, sia qui che ingallo. Ma abbiamo sbagliato tante occasioni, sono arrabbiato con me stesso per i tanti gol sbagliati, c’era tanta voglia di andare avanti. Quando giochiamo così, possiamo giocarcela contro qualsiasi squadra”. Queste le parole didopo il pareggio 2-2 contro ilche condanna laall’eliminazione dall’Europa League. Non bastano le reti di Immobile e Cataldi, dopo il 2-1 dell’andata deighesi: “Fosse arrivato prima il gol del pareggio, avremmo giocato i supplementari – dice il centrocampista a Sky – Pedro oggi ha giocato al 50%, in campionato ritroveremo Zaccagni. Guardiamo avanti e sono sicuro che possiamo credere al quarto posto”. E sul futuro: “Sono sereno e tranquillo qui, questa squadra è come una ...

