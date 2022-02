Lazio-Porto 1-2 LIVE | Uribe ribalta tutto

Advertising

FCPorto : ?31' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???SS Lazio 1-1 FC Porto #FCPorto #SSLFCP #FIFA22 #FUT22 #PoweredbyFootball… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - UEFAcom_it : ??? La Lazio scende in campo così contro il Porto... ?? Qual è il tuo pronostico? #UEL - PetitPontMoulon : Oh Porto qui va sortir la Lazio. - MattyVanMakaay : @byars_paul Lazio 2 - Porto 4. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Porto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Olimpico il match valido per gli spareggi di Europa League 2021 - 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022. CLICCA QUI PER ...Sarri 6Diogo Costa 5 Bruno Costa 6 Mbemba 6,5 Pepe 5,5 Zaidu 6 Vitinha 6,5 Otavio 6 Uribe 5,5 Taremi 7 Toni Martínez 5,5 Pepê 6 All. Conceiçao 5,5Arbitro Aytekin 647' Brivido per la Lazio, occasionissima Porto. Cross di Toni Martinez, colpo di testa di Pepê che si perde al lato della porta e "grazia" Strakosha. 45'+5' Respinto il cross di Pedro, chiamato in ...47' Brivido per la Lazio, occasionissima Porto. Cross di Toni Martinez, colpo di testa di Pepê che si perde al lato della porta e "grazia" Strakosha. 45'+3' Luis Alberto s'incarica del calcio di ...