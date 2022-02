La Russia invade l’Ucraina | è guerra Putin | “Nessun interferisca” Biden | “Sarà una catastrofe”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta dellaimmediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato“. Con queste parole, in Tv, Vladimirha lanciato “un’operazione militare speciale” in Ucraina all’alba di oggi 24 febbraio. Ucraina sotto le bombe La tanto temuta invasione è cominciata. Alle 4 del mattino, ora italiana (le 6 di Mosca) è scattato un attacco totale. Le truppe russe sono entrate in territorio ucraino non solo dal Donbass ma anche dalla Bielo(confine Nord) e dalla Crimea (a Sud). Bombardamenti sono in corso su tutto il territorio; i russi hanno compiuto attacchi nei porti strategici di Mariupol e Odessa, sul Mar d’Azov e sul Mar Nero.allo scontro ...