La guerra è iniziata | Putin invade l’Ucraina

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La. Nella notte, dopo gli appelli del presidente Zelensky ai russi e il tentativo di mettersi in contatto con, la Russia ha iniziato quella che lo Zar ha chiamato una “operazione militare speciale”. Esplosioni sono state sentite in diverse zone del. La popolazione di Kiev è in fuga. Qui sotto la diretta minuto per minuto dell’invasione russa in Ucraina. 07.30 Esplosioni a Kiev Esplosioni vengono sentite anche a Kiev, secondo quanto riportano i cronisti presenti non lontano da quella piazza Maidan che era stata il simbolo della rivolta di otto anni fa. 03.30 L’annuncio dell’invasionesi presente di fronte alle telecamere della tv pubblica e annuncia: inizia una “operazione militare speciale”. Il motivo è quello già dichiarato nei giorni scorsi, oltre al pretesto ...