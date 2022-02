Kiev: "Abbiamo perso il controllo di Chernobyl" (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'Ucraina ha perso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl, dove si è combattuto oggi intensamente ha reso noto il Consigliere del Presidente Zelensky Mykhailo Podolyak precisando che in questo momento Kiev non ha informazioni... Leggi su europa.today (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'Ucraina haildella centrale nucleare di, dove si è combattuto oggi intensamente ha reso noto il Consigliere del Presidente Zelensky Mykhailo Podolyak precisando che in questo momentonon ha informazioni...

