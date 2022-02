Juve, tegola pesantissima: l’infortunio sarà più lungo del previsto, è ufficiale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da qui alla fine della stagione, l’allenatore della Juventus Max Allegri sarà costretto a dover fare a meno di un altro dei suoi attaccanti Una nuova tegola agita Massimiliano Allegri in vista della fase più delicata della stagione. Dopo Federico Chiesa, un altro attaccante della Juventus sarà costretto a saltare gli ultimi mesi di competizione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da qui alla fine della stagione, l’allenatore dellantus Max Allegricostretto a dover fare a meno di un altro dei suoi attaccanti Una nuovaagita Massimiliano Allegri in vista della fase più delicata della stagione. Dopo Federico Chiesa, un altro attaccante dellantuscostretto a saltare gli ultimi mesi di competizione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : Juve tegola pesantissima: l’infortunio sarà più lungo del previsto è ufficiale - #tegola #pesantissima: #l’infortu… - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: tegola Kaio Jorge per la Juve, tanti infortunati verso l’Empoli #Finoallafine #Forzajuve… - infoitsport : Juve, tegola McKennie: Allegri ha già in mente il nuovo modulo - infoitsport : McKennie tegola per la Juve: così Allegri potrebbe sostituire l'americano - gilnar76 : Juve, altra tegola per Allegri: dopo McKennie ne perde un altro #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -