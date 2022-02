Gimbe: discesa nuovi casi (-20,6%) e tamponi giù del 19,6% (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell'ultima settimana frena la discesa dei nuovi casi (-20,6%) con tamponi giù del 19,6%. Questo mentre si riscontra una riduzione stabile per ricoveri in area medica (-16,2%) e in terapia intensiva (-19,9%), e per i decessi (-15,8%). Questa la fotografia sul fronte Covid in Italia scattata dalla Fondazione Gimbe per quanto riguarda l'ultima settimana. Negli ultimi 7 giorni sono, invece, 59 mila i nuovi vaccinati con quello che viene definito un "crollo" negli over 50 (-44%) e nella fascia 5-11 (-57,1%). Per quanto riguarda, invece, la quarta dose, Gimbe approva la proposta di estetenderla alle persone immunodepresse, anche se oggi, si ricorda, non ci sono evidenze scientifiche per raccomandarla, o meno, nella popolazione generale. Il monitoraggio della Fondazione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell'ultima settimana frena ladei(-20,6%) congiù del 19,6%. Questo mentre si riscontra una riduzione stabile per ricoveri in area medica (-16,2%) e in terapia intensiva (-19,9%), e per i decessi (-15,8%). Questa la fotografia sul fronte Covid in Italia scattata dalla Fondazioneper quanto riguarda l'ultima settimana. Negli ultimi 7 giorni sono, invece, 59 mila ivaccinati con quello che viene definito un "crollo" negli over 50 (-44%) e nella fascia 5-11 (-57,1%). Per quanto riguarda, invece, la quarta dose,approva la proposta di estetenderla alle persone immunodepresse, anche se oggi, si ricorda, non ci sono evidenze scientifiche per raccomandarla, o meno, nella popolazione generale. Il monitoraggio della Fondazione ...

Advertising

Adnkronos : Contagi #covid in calo in Italia da 4 settimane ma secondo Gimbe la discesa frena. - BinaryOptionEU : RT 'Contagi #covid in calo in Italia da 4 settimane ma secondo Gimbe la discesa frena. - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, contagi in calo da 4 settimane. Gimbe: 'Discesa frena' - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, contagi in calo da 4 settimane. Gimbe: 'Discesa frena' - - Ecate31 : RT @marghiadnsal: #Covid-19 continua la sua discesa in Italia. Tutti i dati @GIMBE e il monito degli esperti: non abbandonare la #mascheri… -