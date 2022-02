Germania, necessari 400mila immigrati all’anno per crescere (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oltre alla pressione della crisi ucraina, la Germania sta affrontando anche una seconda emergenza che preoccupa fortemente la Cancelleria tedesca: la mancanza di lavori semi-qualificati. Handelsblatt in un lungo approfondimento denuncia come in tutto il Paese manchi il personale di terra negli aeroporti, il personale di servizio negli hotel e il personale di consegna nei servizi di consegna pacchi. Anche la Deutsche Bahn AG, società ferroviaria tedesca di proprietà della Repubblica Federale, è alla disperata ricerca di molti nuovi dipendenti. L’azienda addirittura sarebbe disponibile ad assumere 21.000 nuove persone quest’anno, inclusi molti lavoratori non qualificati. Herbert Bruecker, esperto di migrazione presso l’Istituto di Norimberga, ha stimato per il quotidiano economico tedesco che “Se vogliamo ottenere una crescita simile a quella dell’ultimo decennio, ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oltre alla pressione della crisi ucraina, lasta affrontando anche una seconda emergenza che preoccupa fortemente la Cancelleria tedesca: la mancanza di lavori semi-qualificati. Handelsblatt in un lungo approfondimento denuncia come in tutto il Paese manchi il personale di terra negli aeroporti, il personale di servizio negli hotel e il personale di consegna nei servizi di consegna pacchi. Anche la Deutsche Bahn AG, società ferroviaria tedesca di proprietà della Repubblica Federale, è alla disperata ricerca di molti nuovi dipendenti. L’azienda addirittura sarebbe disponibile ad assumere 21.000 nuove persone quest’anno, inclusi molti lavoratori non qualificati. Herbert Bruecker, esperto di migrazione presso l’Istituto di Norimberga, ha stimato per il quotidiano economico tedesco che “Se vogliamo ottenere una crescita simile a quella dell’ultimo decennio, ...

