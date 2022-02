Eros Ramazzotti, altro che Hunziker: ecco con chi va in giro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Eros Ramazzotti ed il ritorno con Michelle Hunziker? Arriva una fotografia con una donna che fa propendere verso tutt’altro. Tutti avevano sperato nel lieto fine, in una storia che si potesse riaccendere, così, d’incanto. Invece i sogni sembrano doversi arrendere alla realtà. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non torneranno insieme, a meno di sorprese dell’ultimo minuto. La presentatrice svizzera e l’artista hanno fatto sognare fan e telespettatori, in un mercoledì ravvivato sulle reti Mediaset. michelle Hunziker e Eros Ramazzotti durante il programma televisivo (web source)Durate la trasmissione Michelle Impossible, i due si sono lasciati andare ad un bacio fugace, nel mentre erano intenti a ... Leggi su topicnews (Di giovedì 24 febbraio 2022)ed il ritorno con Michelle? Arriva una fotografia con una donna che fa propendere verso tutt’. Tutti avevano sperato nel lieto fine, in una storia che si potesse riaccendere, così, d’incanto. Invece i sogni sembrano doversi arrendere alla realtà. Michelleednon torneranno insieme, a meno di sorprese dell’ultimo minuto. La presentatrice svizzera e l’artista hanno fatto sognare fan e telespettatori, in un mercoledì ravvivato sulle reti Mediaset. michelledurante il programma televisivo (web source)Durate la trasmissione Michelle Impossible, i due si sono lasciati andare ad un bacio fugace, nel mentre erano intenti a ...

