“Elettronica per la salute” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alberto, allievo di Quinta Scientifico, presenta gli innovativi utilizzi dell’Elettronica in campo medico e sanitario, tema che ha potuto approfondire grazie a un seminario del Politecnico di Milano. Nella giornata del 19 gennaio, il Politecnico di Milano ha tenuto un seminario online per esporre ai ragazzi i molteplici utilizzi dell’Elettronica, in particolare in campo medico e sanitario. “L’arte di manipolare il moto degli elettroni al fine di creare ed elaborare un’informazione”: è così che Marco Carminati, professore del Dipartimento di Elettronica, ha definito la branca della fisica che presta il suo nome al dipartimento stesso. Pur non trattando concetti semplici, i molti esempi forniti dal professor Carminati sono stati comprensibili a tutti. Uno degli argomenti trattati ha riguardato l’elettrone, la particella carica ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alberto, allievo di Quinta Scientifico, presenta gli innovativi utilizzi dell’in campo medico e sanitario, tema che ha potuto approfondire grazie a un seminario del Politecnico di Milano. Nella giornata del 19 gennaio, il Politecnico di Milano ha tenuto un seminario online per esporre ai ragazzi i molteplici utilizzi dell’, in particolare in campo medico e sanitario. “L’arte di manipolare il moto degli elettroni al fine di creare ed elaborare un’informazione”: è così che Marco Carminati, professore del Dipartimento di, ha definito la branca della fisica che presta il suo nome al dipartimento stesso. Pur non trattando concetti semplici, i molti esempi forniti dal professor Carminati sono stati comprensibili a tutti. Uno degli argomenti trattati ha riguardato l’elettrone, la particella carica ...

Advertising

juno_tani : @GuidoDeMartini con il DPCM di conversione 'elettronica' delle esenzioni, praticamente andranno a decadere anche t… - filippo_fasoli : @StefanoPutinati Principalmente quando si tratta di armi non letali ci si riferisce ad armamenti per la guerra elet… - Jennybc00 : RT @MariaclaraPra: Nuova intervista di Mahmood in ???? per Efe: - sta lavorando a un nuovo progetto discografico e al momento segue molta mus… - Lukyluke311 : RT @___________Luca: @GermanoDottori Anche all'Italia non restano molte alternative al gas russo ... fortunatamente esiste la posta elettro… - MassZito : RT @StefanoOrsi12: IL-22PP aereo per guerra elettronica in volo sul Donbass -