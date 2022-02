Elena Sofia Ricci, brutta batosta: Rai pronta a dimenticarla (Di giovedì 24 febbraio 2022) Notizia inaspettata e particolarmente dolorosa per l’attrice Elena Sofia Ricci che dovrà fare i conti con una scelta molto difficile L’attrice Elena Sofia Ricci (screenshot Twitter)Elena Sofia Ricci è ormai un volto storico della fiction italiana non solo in casa Mediaset ma anche per la rete televisiva Rai. In questi anni in particolare ha svolto un ruolo da protagonista nella fiction evento Che Dio ci Aiuti. Nel dettaglio ha vestito i panni di Suor Angela e proprio le sue capacità da attrice hanno permesso al pubblico di affezionarsi a questo personaggio. Proprio questo ruolo adesso però potrebbe regalargli un bruttissimo colpo di scena: la Rai ha infatti deciso di andare avanti anche senza di lei. Elena ... Leggi su specialmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Notizia inaspettata e particolarmente dolorosa per l’attriceche dovrà fare i conti con una scelta molto difficile L’attrice(screenshot Twitter)è ormai un volto storico della fiction italiana non solo in casa Mediaset ma anche per la rete televisiva Rai. In questi anni in particolare ha svolto un ruolo da protagonista nella fiction evento Che Dio ci Aiuti. Nel dettaglio ha vestito i panni di Suor Angela e proprio le sue capacità da attrice hanno permesso al pubblico di affezionarsi a questo personaggio. Proprio questo ruolo adesso però potrebbe regalargli un bruttissimo colpo di scena: la Rai ha infatti deciso di andare avanti anche senza di lei....

Advertising

vlady_elena : RT @brikena_cani: Forse è solo in momenti eccezionali che ci rendiamo conto dei nostri anni, mentre per la maggior parte del tempo siamo de… - ElenFlaviBot : RT @ParliamoDiNews: Elena Sofia Ricci, la sua primogenita Emma la `rinnega` | E` proprio l`attrice a confessarlo #elena #sofia #ricci #prim… - vwnitas : ERA: Elena Sofia Ricci - ParliamoDiNews : Elena Sofia Ricci, la sua primogenita Emma la `rinnega` | E` proprio l`attrice a confessarlo #elena #sofia #ricci… - xoxo_xuxa : @darveyfeels_ Amo se CDCA e TPS li ho già visti allora vado su L’allieva, Non dirlo al mio capo, Vivi e lasci viver… -