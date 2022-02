Ducati Multistrada V4 2022 | aggiornamenti per la bestseller

Advertising

CrazyWheels1 : Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022 recensioni opinioni pareri difetti - casanovaencio : KTM 1290 Superadventure vs Ducati Multistrada V4 -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati Multistrada

QN Motori

V4 2022 aggiorna il modello più vendut o, quasi 10.000 unità nel 2021, del Marchio. Proposta quale moto ideale per ogni tipo di viaggio, ha riscosso successo. Efficace su tutti i ......V4 Pikes Peak , Streetfighter nelle declinazioni V2 e V4 SP , Panigale V4 anche in versione S e infine DesertX . Un filmato proposto pochi giorni fa dasu YouTube e via social ha ...Per la Multistrada V4 2022 arriva un pacchetto elettronico evoluto, una nuova livrea e nuovi accessori. Rimane invariata la base tecnica, con il motore Ducati V4 Granturismo da 170 CV a spingere la mo ...un inedito sistema semiautomatico delle sospensioni elettroniche e un set di borse in alluminio Arrivano novità per la gamma Multistrada V4 nel 2022. A partire dalle colorazioni della variante S, che ...