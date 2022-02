Donbass | La storia di un’area in perenne conflitto (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra nel Donbass in Ucraina che oppone filo-russi e nazionalisti ucraini ha radici antiche. Tutto il territorio, storicamente noto come bacino del Donec, dal fiume (affluente del Don) che attraversa Russia e Ucraina, si dichiara dal 2014 indipendente dall’Ucraina, ma senza il riconoscimento da parte della nazione di cui fa parte. L’area del Donbass (wikipedia) – curiosauro.itLa storia del Donbass Anticamente questa zona era in mano ai tartari e contesa da cosacchi, polacchi e russi. Nel 1676 i russi fondarono la prima città del bacino del Donec: Solanoye, che a fine Settecento divenne Slov”jans’k. Questo insediamento nacque come presidio militare di confine con la fortezza di Tor. Già allora tutta la zona era una frontiera armata. Lo zar temeva gli attacchi dei tartari di Crimea e dei turchi. Col tempo questa ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra nelin Ucraina che oppone filo-russi e nazionalisti ucraini ha radici antiche. Tutto il territorio, storicamente noto come bacino del Donec, dal fiume (affluente del Don) che attraversa Russia e Ucraina, si dichiara dal 2014 indipendente dall’Ucraina, ma senza il riconoscimento da parte della nazione di cui fa parte. L’area del(wikipedia) – curiosauro.itLadelAnticamente questa zona era in mano ai tartari e contesa da cosacchi, polacchi e russi. Nel 1676 i russi fondarono la prima città del bacino del Donec: Solanoye, che a fine Settecento divenne Slov”jans’k. Questo insediamento nacque come presidio militare di confine con la fortezza di Tor. Già allora tutta la zona era una frontiera armata. Lo zar temeva gli attacchi dei tartari di Crimea e dei turchi. Col tempo questa ...

