Diretta Lazio - Porto ore 18 45 | formazioni ufficiali | dove vederla in tv e in streaming

"Non è impossibile", ha ammesso Maurizio Sarri in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio vuole ribaltare il 2 - 1 del do Dragao e battere il Porto. Per il passaggio del turno servirà vincere ...

- Porto, dove vederla in tv e in streaming Il match trae Porto, con fischio d'inizio alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Go e .Anche Conceicao, che torna all'Olimpico da ex, chiede alla squadra più determinazione: "Lanon cambierà il suo atteggiamento e noi nemmeno. Conta vincere, il risultato dell'andata è inutile" . ...In campo dalle 18:45 Lazio-Porto e Olympiakos-Atalanta per la gara di ritorno dei 16esimi di finale di Europa League. All'andata i biancocelesti erano stati sconfitti 2-1 in casa dei lusitani mentre ...La Lazio cerca l'impresa tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma, dove affronta alle 18.45 il Porto nel ritorno dei play-off di Europa League: ...