Crisi Ucraina, De Zerbi: "Non tornerò prima dei miei giocatori. Confidiamo in un aiuto" (Di giovedì 24 febbraio 2022) "L'ambasciata ci ha dato ampie rassicurazioni e Confidiamo in un aiuto. I miei figli mi chiedevano di tornare, ma non hanno vissuto lo spogliatoio e non possono capire, non posso lasciare i ragazzi. Se tornassi indietro, rifarei la scelta di restare". Lo ha detto a Sportitalia l'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi che è bloccato in un hotel di Kiev, nel giorno dell'attacco militare della Russia nel territorio ucraino. "Anche il club sta lavorando per aiutarci – fa sapere il tecnico – Ma partire in macchina è impensabile, cinque milioni di ucraini stanno fuggendo in macchina verso la Polonia. Siamo anche preoccupati per i 13 ucraini dello Shakhtar, che dovranno restare qua e non potranno andarsene". Il tecnico italiano ha aggiunto: "Mi piacerebbe andare a casa, ma solo quando potranno farlo anche il ...

