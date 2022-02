Concorso infanzia e primaria: i calendari delle prove orali. Avvisi Usr (Di giovedì 24 febbraio 2022) Concorso infanzia e primaria di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: in pieno svolgimento le prove orali. Seguirà la valutazione dei titoli e la pubblicazione delle graduatorie. I vincitori, corrispondenti al numero dei posti a bando, in cattedra dal 1° settembre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 febbraio 2022)di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: in pieno svolgimento le. Seguirà la valutazione dei titoli e la pubblicazionegraduatorie. I vincitori, corrispondenti al numero dei posti a bando, in cattedra dal 1° settembre 2022. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria: i calendari delle prove orali. Avvisi Usr - orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria in via di svolgimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto - USR_Sicilia : Concorso ordinario infanzia e primaria 2020 (DD. 498/2020 e DD. 2215/2021) - Rettifica 22.02.22 decreto Commissioni… - orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria: i calendari delle prove orali. Avvisi Usr - disagioperenne : Al concorso orale infanzia una ragazza ha estratto la traccia 'progettare una lezione sui giorni della settimana' e… -