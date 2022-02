Castellammare di Stabia: Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il senatore Sandro Ruotolo sullo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia (che arriva dopo quello di Torre Annunziata): “Avevamo visto giusto. Ora voltare pagina”. Il Consiglio dei Ministri ha deciso per lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Castellammare di Stabia, sulla base della proposta portata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo il Leggi su 2anews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il senatore Sandro Ruotolo sullo scioglimento deldidi(che arriva dopo quello di Torre Annunziata): “Avevamo visto giusto. Ora voltare pagina”. Il Consiglio dei Ministri ha deciso per lo scioglimento perdeldidi, sulla base della proposta portata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo il

Advertising

iISud24 : Castellammare di Stabia, sciolto il consiglio comunale: infiltrazioni camorristiche #24febbraio… - zazoomblog : Castellammare di Stabia consiglio comunale sciolto per infiltrazioni camorristiche - #Castellammare #Stabia… - mussivanacore : @welikeduel Castellammare di Stabia, il mio Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche. Manco l'ho cominciato i… - TIMarkham : RT @crankyuncle2: Born OTD 1846 Luigi Denza, Italian composer (Funiculì, Funiculà), born in Castellammare di Stabia (d. 1922) - sudreporter : #Napoli, sciolto Comune di Castellammare di Stabia. @sruotolo1: 'avevamo visto giusto' -