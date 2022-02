Calciomercato Juve, due big nel mirino di Arrivabene e Cherubini (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante sia finito da appena un mese, il Calciomercato continua e non si ferma mai, soprattutto per la Juventus, grande protagonista della passata edizione. Nonostante il nome del momento alla Continassa sia Zaniolo, c’è un nome che da anni ormai stuzzica i tifosi bianconeri, ovvero il ritorno di Paul Pogba. Le gesta del francese in bianconero sono rimaste nella memoria di tutti e, visto il contratto in scadenza a giugno, il “Polpo” sarebbe libero di accasarsi ovunque egli voglia. Pogba Juventus Calciomercato Real e Psg rimangono alla finestra, con offerte d’ingaggio superiori a quelle che potrebbe garantire Madama ma, stando anche a quanto riportato da Tuttosport, i bei vecchi ricordi del francese e l’ottimo rapporto con Allegri potrebbero rivelarsi determinanti, portandolo anche ad un taglio ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante sia finito da appena un mese, ilcontinua e non si ferma mai, soprattutto per lantus, grande protagonista della passata edizione. Nonostante il nome del momento alla Continassa sia Zaniolo, c’è un nome che da anni ormai stuzzica i tifosi bianconeri, ovvero il ritorno di Paul Pogba. Le gesta del francese in bianconero sono rimaste nella memoria di tutti e, visto il contratto in scadenza a giugno, il “Polpo” sarebbe libero di accasarsi ovunque egli voglia. PogbantusReal e Psg rimangono alla finestra, con offerte d’ingaggio superiori a quelle che potrebbe garantire Madama ma, stando anche a quanto riportato da Tuttosport, i bei vecchi ricordi del francese e l’ottimo rapporto con Allegri potrebbero rivelarsi determinanti, portandolo anche ad un taglio ...

