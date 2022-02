Blanco in crisi con la fidanzata | le ultime dichiarazioni dell’artista non convincono affatto

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Da giorni ormai si inseguono rumor sulla presuntatra, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, e laGiulia Lisioli. A destare sospetto, proprio pochi giorni fa, era stata una dichiarazione dello stesso artista, che aveva “lanciato il sasso per poi nascondere la mano” non rivelando ulteriori informazioni. Ciò che oggi alimenta la curiosità è una recentissima intervista uscita, che però non convincei fan del vincitore di Sanremo.e Giulia in: l’intervista che ha fatto preoccupare i fan Da qualche giorno i fan disono preoccupati per la sua situazione sentimentale; proprio di recente infatti l’artista è stato intervistato insieme a Mahmood (con cui ha vinto il Festival di Sanremo quest’anno) a RTL 102.5 e proprio in ...

Advertising

robyc169 : RT @Novella_2000: Il suocero di Blanco rivela se con la fidanzata Giulia c'è davvero crisi - Novella_2000 : Il suocero di Blanco rivela se con la fidanzata Giulia c'è davvero crisi - ilgiornale : La settimana del gossip vede protagonisti Mahmood e Blanco censurati dai social, ma anche Katia Ricciarelli e alcun… - infoitcultura : Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli, soffiano venti di crisi - infoitcultura : Blanco, dubbi sulla crisi con la fidanzata: cosa non convince -

Ultime Notizie dalla rete : Blanco crisi

Music Fanpage

I biglietti del suo tour non fanno in tempo a essere messi in vendita che vanno sold out e "Brividi", il brano ......voci su una presuntatra il cantante, vincitore di Sanremo 2022, e la sua fidanzata: il padre di lei fa delle dichiarazioni per chiarire il dubbio. In base ad alcune dichiarazioni di, ...Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo insieme all'amico e collega Mahmood, Blanco è recentemente finito nel mirino del gossip. A far discutere, ...Sono ormai diversi giorni che impazza il gossip su una presunta crisi tra Blanco e la fidanzata Giulia. Secondo alcune fonti i due si sarebbero allontanati dopo la vittoria del cantante all'ultimo ...