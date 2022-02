Agenas, occupazione reparti cala al 19% e in 19 regioni ++ (Di giovedì 24 febbraio 2022) In Italia, resta al 9% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid - 19. Mentre scende al 19% ( - 1%) l'occupazione dei posti nei reparti di area medica e, in 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) In Italia, resta al 9% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid - 19. Mentre scende al 19% ( - 1%) l'dei posti neidi area medica e, in 24 ...

Advertising

FGuardiella : Agenas, occupazione reparti cala al 19% e in 19 regioni - glooit : Agenas, occupazione reparti cala al 19% e in 19 regioni leggi su Gloo - iconanews : ++ Agenas, occupazione reparti cala al 19% e in 19 regioni ++ - zazoomblog : Dati Agenas e Fiaso ancora in calo i dati sull’occupazione delle terapie intensive - #Agenas #Fiaso #ancora - 361_magazine : Dati Agenas e Fiaso, ancora in calo i dati sull'occupazione delle terapie intensive -