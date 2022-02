"A volte dico mezze verità". Sigfrido Ranucci, il crollo davanti all'avvocato: Report, ora si capisce tutto (Di giovedì 24 febbraio 2022) In gergo si dice "fare lo sborone" e dispiace dovere applicare questa formula a un professionista della tv di Stato, eppure basta leggere le 83 pagine del verbale reso da Sigfrido Ranucci dinanzi ai giudici del tribunale di Verona il 31 gennaio 2018 per avere un'idea del concetto. La vicenda è quella ormai arcinota dell'affaire Tosi, quando l'allora sindaco di Verona si è sentito diffamato dalla puntata di "Report" andata in onda il 7 aprile 2014 e lui stesso ha convocato la stampa per denunciare, con toni poi giudicati diffamatori, l'operato del programma di Rai3 e in particolar modo il metodo dell'inviato di punta della Gabanelli. Ranucci, assistito dall'avvocato Luca Tirapelle, risponde alle domande del pubblico ministero Elisabetta Labate alla presenza dei difensori di Tosi, gli avvocati Claudio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) In gergo si dice "fare lo sborone" e dispiace dovere applicare questa formula a un professionista della tv di Stato, eppure basta leggere le 83 pagine del verbale reso dadinanzi ai giudici del tribunale di Verona il 31 gennaio 2018 per avere un'idea del concetto. La vicenda è quella ormai arcinota dell'affaire Tosi, quando l'allora sindaco di Verona si è sentito diffamato dalla puntata di "" andata in onda il 7 aprile 2014 e lui stesso ha convocato la stampa per denunciare, con toni poi giudicati diffamatori, l'operato del programma di Rai3 e in particolar modo il metodo dell'inviato di punta della Gabanelli., assistito dall'Luca Tirapelle, risponde alle domande del pubblico ministero Elisabetta Labate alla presenza dei difensori di Tosi, gli avvocati Claudio ...

