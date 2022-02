Zakia Seddiki, moglie dell’ambasciatore Attanasio: «Cosa resterà di Luca? Tutto» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un anno dopo la morte di Luca Attanasio, ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo, Zakia Seddiki racconta il loro amore e tutti i progetti che, anche per lui, sta realizzando Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un anno dopo la morte di, ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo,racconta il loro amore e tutti i progetti che, anche per lui, sta realizzando

Advertising

Corriere : Un anno senza Luca Attanasio ucciso in Congo. La moglie: «Alle nostre figlie parlo sempre di lui» - Unomattina : Il ricordo di Luca Attanasio a #Unomattina con Ettore Francesco Sequi, ambasciatore, segretario gen. Ministero degl… - PL_Gentile : RT @Unomattina: Il ricordo di Luca Attanasio a #Unomattina con Ettore Francesco Sequi, ambasciatore, segretario gen. Ministero degli affari… - lapariggi : Di Maio, ogni sforzo per la verità su Attanasio e la moglie Zakia Seddiki: 'Oggi è la rinascita di Luca' - FrancyBraddock : RT @Tg1Rai: Un anno fa veniva ucciso in #Congo l’ambasciatore #LucaAttanasio. Oggi tutta Limbiate, il suo paese natale, lo ha ricordato ins… -