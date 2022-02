Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE ALTEZZA A24 CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA VIALE TOGLIATTI IN USCITA TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE IN LOCALITA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO NEI DUE CASI IN ENTRABE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE RISOLTO L’ INCIDENTE TRA VIA DELLA CANCELLIERA E CECCHINA, CIRCOLazioNE REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA METROPOLITANA B1 IL SERVIZIO E’ INTERROTTO CHIUSA ANCHE LA STAZIONE BOLOGNA PERTANTO, I ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)DEL 23 FEBBRAIOORE 16.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE ALTEZZA A24 CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA VIALE TOGLIATTI IN USCITA TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE IN LOCALITA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO NEI DUE CASI IN ENTRABE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE RISOLTO L’ INCIDENTE TRA VIA DELLA CANCELLIERA E CECCHINA, CIRCONE REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA METROPOLITANA B1 IL SERVIZIO E’ INTERROTTO CHIUSA ANCHE LA STAZIONE BOLOGNA PERTANTO, I ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Iniziati i lavori per riaprire Via Roma. Covelli 'mettiamo mano a una viabilità impazzita' ...centro' ha risposto invece un cittadino favorevole alla riapertura al traffico di quella che per tutti i cosentini è Via Roma. Di sicuro chi da subito a lavorato per il nuovo piano della viabilità ...

