Vaccino covid, Sanofi e Gsk pronte a chiedere approvazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono positivi i dati dello studio booster e di fase 3 sul Vaccino anti-covid sviluppato da Sanofi insieme a Gsk. Lo annunciano le due aziende, pronte a presentare i dati per poi chiedere l'approvazione in Europa e negli Stati Uniti. Il Vaccino Sanofi-Gsk, ricombinante adiuvato, ha indotto robuste risposte immunitarie – spiegano le due aziende in una nota congiunta – con un profilo di sicurezza favorevole in molteplici contesti. Nei partecipanti che già avevano fatto due dosi di vaccini mRna o adenovirus già autorizzati, il richiamo con il prodotto di Sanofi-Gsk ha indotto un aumento significativo degli anticorpi neutralizzanti da 18 a 30 volte. Quando il Vaccino Sanofi-Gsk è stato ...

