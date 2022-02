Ucraina, tedeschi dubbiosi circa la gestione Scholz. In un sondaggio invocano la mediazione di Merkel o Schroeder (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli ex cancellieri Angela Merkel e Gerhard Schroeder potrebbero avere un ruolo nella mediazione con Putin sulla crisi Ucraina? Questa opzione è oggetto di dibattito in Germania, e non viene assolutamente giudicata male dai tedeschi. Secondo un sondaggio commissionato dal giornale Bild, il 51% del campione vedrebbe bene un intervento di Merkel e il 46% risponde positivamente anche a una mediazione dell’ex leader socialdemocratico, che oggi imbarazza la Germania per la candidatura al consiglio di sorveglianza di Gazprom. La maggioranza degli intervistati, il 68%, è contrario a una consegnare delle armi all’Ucraina. Se il 43% è a favore delle sanzioni economiche, il 64% risponde che non sarebbe disposto a pagare un alto prezzo economico. Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli ex cancellieri Angelae Gerhardpotrebbero avere un ruolo nellacon Putin sulla crisi? Questa opzione è oggetto di dibattito in Germania, e non viene assolutamente giudicata male dai. Secondo uncommissionato dal giornale Bild, il 51% del campione vedrebbe bene un intervento die il 46% risponde positivamente anche a unadell’ex leader socialdemocratico, che oggi imbarazza la Germania per la candidatura al consiglio di sorveglianza di Gazprom. La maggioranza degli intervistati, il 68%, è contrario a una consegnare delle armi all’. Se il 43% è a favore delle sanzioni economiche, il 64% risponde che non sarebbe disposto a pagare un alto prezzo economico.

StrumentiP : #Eurasia Ucraina, tedeschi dubbiosi circa la gestione Scholz. In un sondaggio invocano la mediazione di Merkel o Sc… - domingosix : @annalaura_tola @BlobRai3 Ucraina di quegli anni era una manna per italiani tedeschi francesi che con collant mutan… - giulio_galli : RT @ultimenotizie: La maggioranza dei tedeschi vorrebbe che Angela #Merkel faccia da mediatrice nel conflitto tra #Russia e #Ucraina. È qua… - saudachia : RT @ultimenotizie: La maggioranza dei tedeschi vorrebbe che Angela #Merkel faccia da mediatrice nel conflitto tra #Russia e #Ucraina. È qua… - l_direnzo : RT @gervasoni1968: Un conto è avere buoni rapporti con #Putin avendo un pedigree democratico senza macchia e essendo nel Ppe, come #Berlusc… -